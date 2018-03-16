Son dakika haberi: İhsan Eliaçık’a PKK propagandası davası

Yazar İhsan Eliaçık hakkında 'Hendek' provokasyonunu övdüğü yazıları gerekçe gösterilerek terör örgütü PKK propagandası yaptığı suçlamasıyla dava açıldı. 7,5 yıla kadar hapsi istenen Eliaçık, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianameye göre, yazar İhsan Eliaçık hakkında savcılığa yapılan ihbarda, bir internet sitesinde kaleme aldığı yazılarında insanları devlete karşı hendek kazmaya çağırdığı belirtildi.

EMNİYET YAZILARI TESPİT ETTİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı araştırmada Eliaçık'ın, 13 Aralık 2015 tarihli 'Türkiye, Kürdistan'da savaş suçu işliyor' ve 11 Ocak 2016 tarihli 'Özyönetimi savunmak, bunu dillendirmek hainlik ise 1921 Anayasası hain bir anayasa idi' başlıklı yazıları tespit edildi.

TÜRK TOPRAKLARINA KÜRDİSTAN DEDİ

Söz konusu yazılarda, PKK terör örgütü mensuplarının hendek kazıp barikat kurarak silahlı ve bombalı saldırılarla sözde özerklik ilan etmesine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumak için terör örgütü mensuplarıyla vermiş olduğu mücadeleyi katliam gibi gösterildiği, terör örgütü mensuplarının masumlaştırıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti toprakları Kürdistan olarak nitelendirilerek 'PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı' ifade edildi.

ÖRGÜT PROPAGANDASINDAN YARGILANIYOR

İhsan Eliaçık suça konu yazılara ilişkin ifadesinde, yazıların yayınlandığı internet sitesinin kendisine ait olduğunu, haber içeriğinden ve konuşma metninden bilgisi olduğunu belirtti. İddianamede Eliaçık'ın zincirleme şekilde basın-yayın yoluyla PKK terör örgütünün propagandası yaptığı kaydedildi. İhsan Eliaçık 7,5 yıla kadar hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.