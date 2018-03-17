Afrin'de halk PYDnin gıda deposunu bastı

TSK VE ÖSO unsurlarının 57 gündür yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin'de sıkışan teröristler, geride el yapımı bombalı tuzaklar bırakırken, sivillere ait araçları da benzin döküp yakıyor. Şehirden kaçmaya başlayan teröristlerin bıraktığı gıda depoları halkın kontrolüne girdi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından kuşatılan Afrin kent merkezinde terör örgütü PKK/PYD elebaşları kaçarken, vatandaşlar örgüte ait gıda depolarını basarak yağmaladı.