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Afrin'de halk PYDnin gıda deposunu bastı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018 14:43 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 14:47
Afrin'de halk PYDnin gıda deposunu bastı

VE unsurlarının 57 gündür yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kuşatılan 'de sıkışan teröristler, geride el yapımı bombalı tuzaklar bırakırken, sivillere ait araçları da benzin döküp yakıyor. Şehirden kaçmaya başlayan teröristlerin bıraktığı gıda depoları halkın kontrolüne girdi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından kuşatılan Afrin kent merkezinde terör örgütü PKK/PYD elebaşları kaçarken, vatandaşlar örgüte ait gıda depolarını basarak yağmaladı.

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Afrin'de halk PYDnin gıda deposunu bastı
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