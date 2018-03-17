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Afrin'den acı haber! Binbaşı şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda Piyade Binbaşı Mithat Dunca şehit oldu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 00:21 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 00:38
Afrin'den acı haber! Binbaşı şehit oldu

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada 3 gün önce ağır yaralanan Eskişehirli Yarbay Mithat Dunca'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.


Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda 3 gün önce bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada ağır yaralanan Eskişehirli Yarbay Mithat Dunca, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Dunca'nın şahadet haberi Büyükdere Mahallesi Uslular Sokak'ta oturan baba Kazım, anne Hesna Dunca'ya askeri erkan tarafından verildi. Baba evine asılan Türk bayrağı ile acı haberi alan komşu ve yakınları sokağı doldurdu. Özel kuvvetlerde görevli olduğu öğrenilen Şehit Dunca'nın bir kardeşinin daha TSK'da görev yaptığı diğer kardeşinin ise bir dönem görev aldığı öğrenildi. Dunca'nın bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

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Afrin'den acı haber! Binbaşı şehit oldu
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