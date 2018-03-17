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AP’nin tercihi terör örgütleri ile dayanışma

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018
AP’nin tercihi terör örgütleri ile dayanışma

AVRUPA Parlamentosu'nun (AP) 15 Mart'ta kabul ettiği "Suriye'deki durum" başlıklı karar tasarısına Ankara'dan sert tepkiler geldi. "Bu kararıyla Avrupa Parlamentosu (AP); söz konusu Türkiye olunca adil, objektif ve tarafsız olamayacağını ve Türkiye aleyhine daima taraf olduğunu bir kez daha göstermiştir" ifadesini kullanan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, şöyle konuştu: "Terör örgütleri ile dayanışmayı Türkiye ile dayanışmaya tercih etmiştir. Bu karar; aleni gerçeklerden kopuş ve akıl tutulmasıdır. Avrupa'nın geleceğini terör örgütleriyle, eli kanlı teröristlerle işbirliğinde görenler, Avrupa halklarına da en büyük zararı vermektedirler."

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AP’nin tercihi terör örgütleri ile dayanışma
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