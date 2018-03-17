Çaresiz kalınca yalana sarıldılar

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MEHMETÇİĞİN büyük kahramanlık ve titizlikle yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na gölge düşürmek için her türlü yalana başvuran terör örgütü YPG/PKK, batılı ajansların desteğiyle TSK'nın Afrin'de bir hastaneyi bombaladığı iftirasını ortaya attı. Bölücü örgüt mensuplarını 'gazeteci', iftiralarını ise 'haber' olarak dünyaya sunmaya çalışan haber ajansları AFP, Reuters, DPA ve İngiliz yayın kuruluşu BBC, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü haklı mücadeleye gölge düşürebilmek için hep birlikte yalana sarıldılar. Ancak ortada ne bombalanan bir hastane, ne de ölü ya da yaralılar vardı. Bu nedenle bu çirkin yalanlarını destekleyebilecek tek bir kare fotoğraf ya da görüntü servis edemediler. Kaynak gösterdikleri haberlerdeki fotoğrafların da daha önce Suriye'de yaşanmış olaylara ait olduğu ortaya çıktı. İftiracı medya kuruluşlarına TSK'dan da yalanlama geldi. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır. Harekât sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir" denildi.