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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin 6. il kongresine katılmak üzere geldiği Diyarbakır'dan ayrıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018 19:18 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 19:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'dan ayrıldı

Ankara'dan özel uçakla Mardin'e gelen ve AK Parti Mardin 6. Olağan İl Kongresine katıldıktan sonra helikopterle Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretini tamamladıktan sonra Ankara'ya gitmek üzere Diyarbakır'dan ayrıldı. Erdoğan, Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresinin ardından Sur ilçesinde açılış ve temel atma törenine katıldı. Açılış ve temel atma töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile Diyarbakır Havalimanına geçen Erdoğan, buradan uçakla Ankara'ya hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'dan ayrıldı
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