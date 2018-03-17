Cumhurbaşkanımızın sözleri çarpıtılmasın

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş SABAH'a açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın din konusundaki sözlerini kimsenin çarpıtmamasını isteyen Keleş, "Cumhurbaşkanımızın kastettiği hakikaten fıkıhın önemli kurallarından birisi olan, 'Ezmanın tagayyürü ile ahkâmın tagayyürü inkâr olunamaz' yani zamanın değişmesiyle birtakım fıkhı hükümlerin değişmesi inkâr edilemeyecek bir gerçek. Din İşleri Yüksek Kurulu yetkin ilim adamlarından oluşmaktadır. Bu yüzden Din İşleri Yüksek Kurulu'nun dini konularda ortak bir görüş ifade etmesi daha sağlıklıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı bundan sonra daha aktif göreceksiniz" diye konuştu

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