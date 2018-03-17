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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, YPG/PKK üyesi teröristlerce rehin alınan Afrin şehir merkezindeki sivilleri için oluşturduğu 'yaşam koridoru' sivillerin hayatını kurtarıyor. SABAH'ın kaçış anlarına tanıklık ettiği köylülerin anlattıkları ise tüyleri diken diken ediyor.Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtulmayı başaran siviller, yaklaşık 50 kilometrelik 'Hayat Yolu'nu aştıktan sonra terörden temizlenen güvenli bölgelere ulaşıyor. Afrin'den çıktıktan sonra Tanap köyüne ulaşan siviller, akın akın ÖSO kontrolündeki İnab köyüne ulaşıyor. Traktörleri veya kamyonetleriyle ya da yaya olarak 'Hayat Yolu'nu aşan siviller, teröristlerden temizlenen evlerine dönüyor.Özgürlüğüne kavuşan siviller ilk önce terör örgütü tarafından kendilerine verilen 'sözde' kimlik kartlarını yırtıyor, ardından da araçlarındaki Afrin plakalarını söküyor. İnab köyüne ulaşan sivilleri ÖSO askerleri karşılıyor. Gelenlerin üst araması yapıldıktan sonra, yemek ve su veriliyor ve evlerine dönülmesine müsade ediliyor.Zeytin Dalı Harekâtı'nda teröristlerden temizlenen Afrin'e bağlı İnab Köyü, Afrin'den ayrılan sivillerin terörden arındırılan bölgelere ulaşabildiği tek nokta. Karşıdaki köy Tanap, PKK/YPG'nin işgalinde. Köyün en uç noktasında nöbet tutan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, zeytin ağaçları arasında bir hareketlilik görüyor. Ellerine silahlarını alıp hemen pozisyon alıyorlar. Zeytin ağaçları arasında kendilerine doğru koşan iki çocuk var. Çocukları görünce silahlar iniyor, yanlarına gidiyorlar. Babaları arkalarından geliyor. 10 yaşındaki Hasan, 14 yaşındaki Ahmed ve babaları Heci Yusuf, terör örgütünün elinden kurutularak özgürlüğüne kavuşuyor...Terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtulan sivillerin hikâyesi ise tüyleri diken diken ediyor. 50 kilometrelik yolu iki çocuğuyla birlikte yaklaşık 5 günde aşan Heci Yusuf, teröristlerin Afrin'de yaptığı sivillere zulmü anlatıyor: "Zeytin Dalı operasyonu başlayınca teröristler hepimizi zorla Afrin şehir merkezine götürdü. 'Türkler gelecek hepinizi öldürecek' dediler. Afrin şehir merkezine insanları yığdılar. İnsanlar yollarda, tarlalarda uyuyor. Yatacak yer yok, su yok. Her evde en az 30 kişi kalıyor. İnsanlar Afrin'den dışarı çıkıp evlerine dönmek istiyor ama kimsenin dışarı çıkmasına izin vermiyorlar. Şehrin her tarafına hendekler kazıyorlar. Arabamın anahtarını 3 kez elimden aldılar, 'Gitmeyeceksin burada öleceksin' dediler. Kavgadövüş zeytinlerin arasından dağları aşarak çocuklarımla birlikte geldim. Allah diğer kardeşlerimizi de o hainlerin ellerinden kurtarsın."Afrin'den çıkmaya çalışan siviller, teröristler tarafından kurulan engelleri kazma-kürek ve elleriyle aşıyor. İHA'lar tarafından tespit edilen görüntülerde sivillerin Afrin'den çıkmak için kurulan engelleri kaldırmaya çalıştıkları görülüyor.Afrin'den çocuklarıyla birlikte kaçmayı başaran Gülizar Şexo da "PKK /YPG bizi evimizden yurdumuzdan etti. Çoluk çocuk bir aydır perişan haldeyiz. Bizi bu teröristlerden kurtaran Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.