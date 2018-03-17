Kremlin'den İngiliz Bakan Johnson'a cevap

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un Eski Rus ajan Sergey Skripal'ın zehirlenmesinden Putin'i sorumlu tutmasının "affedilemez bir davranış" olduğunu söyledi.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının Noviçok adlı sinir gazı ile zehirlenmesinin ardından İngiltere ve Rusya arasındaki ipler gerildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johson'un, Skripal'in zehirlenmesi talimatının direkt olarak Putin'den geldiğine ilişkin açıklamasına Kremlin'den de yanıt geldi.

"DİPLOMATİK İFADELERLE ÇELİŞİYOR"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Johnson'un açıklamasının "affedilemez bir davranış" olduğunu söyledi. Skripal'in zehirlenmesinde Rusya'nın rolü olmadığını belirten Peskov, Johnson'un açıklamasının "diplomatik ifadelerle çeliştiğini" dile getirdi. Rus Sözcü "Başkanımızın isminin bu konuya karıştırılması, diplomatik adap kuralların korkunç ve affedilemez bir şekilde ihlal edilmesinden başka bir şey değildir" dedi.