Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Kremlin'den İngiliz Bakan Johnson'a cevap

Kremlin'den İngiliz Bakan Johnson'a cevap

Kremlin Sözcüsü Peskov, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un Ajan Sergey Skripal'ın zehirlenmesinden Putin'i sorumlu tutması üzerine cevap olarak "Affedilemez bir davranış" açıklamasında bulundu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018 10:02
Kremlin'den İngiliz Bakan Johnson'a cevap

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un Eski Rus ajan Sergey Skripal'ın zehirlenmesinden Putin'i sorumlu tutmasının "affedilemez bir davranış" olduğunu söyledi.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının Noviçok adlı sinir gazı ile zehirlenmesinin ardından İngiltere ve Rusya arasındaki ipler gerildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johson'un, Skripal'in zehirlenmesi talimatının direkt olarak Putin'den geldiğine ilişkin açıklamasına Kremlin'den de yanıt geldi.

"DİPLOMATİK İFADELERLE ÇELİŞİYOR"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Johnson'un açıklamasının "affedilemez bir davranış" olduğunu söyledi. Skripal'in zehirlenmesinde Rusya'nın rolü olmadığını belirten Peskov, Johnson'un açıklamasının "diplomatik ifadelerle çeliştiğini" dile getirdi. Rus Sözcü "Başkanımızın isminin bu konuya karıştırılması, diplomatik adap kuralların korkunç ve affedilemez bir şekilde ihlal edilmesinden başka bir şey değildir" dedi.

Son dakika: İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson Zehirleme emrini bizzat Putin verdi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kremlin'den İngiliz Bakan Johnson'a cevap
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN