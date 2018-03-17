Millet, sandığı değil, CHP’yi boykot ediyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bazı CHP milletvekillerinin seçimlerin boykot edilmesi çağrısı için, "Bir elmanın iki yarısı gibi olan CHP ve HDP, seçim güvenliği değil seçim güvensizliği istemektedir" dedi. Muş, bazı CHP'lilerin boykot çağrısında bulunarak partilerinin sandıktan ve milli iradeden umudunu kestiğini net şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Muş, "CHP'nin 2019 yenilgisine şimdiden kılıf uydurmaya çalışmaktadırlar. Sandığı boykot etmek milleti boykot etmektir. Millet iradesini tanımamaktır. Vicdanıyla oy veren vatandaşın oyuna güvenmemektir. Esasen millet, sandığı değil CHP'yi boykot etmekte ve iktidara getirmemektedir" diye konuştu.

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