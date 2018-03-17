‘Oğlum kutsalını yerde bırakmadı’

BUGÜN NELER OLDU

Afrin'de yerdeki Kuran'ı kaldırırken teröristlerin tuzakladığı patlayıcı ile şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in (24) babası Mehmet Sürmen, SABAH'a konuştu. Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yaşayan Mehmet Sürmen şöyle dedi:13 yaşımda öksüz kalıp çalışmaya başladım. 20 yıldır hamallık yapıyorum. Oğullarımı tarlalarda çalışarak, sırtımda yük taşıyarak büyüttüm. Aç yattım ama onları tok tuttum. Asla üzgün değilim, hainler duysun.Orhan'a bir kilo süt alabilmek için sırtımda bir kamyon saman taşıdım. Orhan'ım yüreği insanlar için atan, merhamet dolu bir çocuktu. 2 kardeşini okutuyor, evimizi geçindiriyordu. Ama olsun benim arkamda devletim var, yük taşımaya devam ederim.Orhan Gencebay'ı çok sevdiğim için oğluma adını vermiştim. Çok aç kalıp, çileli yaşadığım için en küçüğümün adını da Ferdi koymuştum. Onlara üç kutsalımı emanet ettim ve asla yerde bırakmayın demiştim. Oğlum da öyle yaptı. Bıraksaydı kızardım, kahrolurdum. Kuran'ı baş üstüne alırken şehit olması beni çok gururlandırdı.Şeker ve kalp hastasıyım. 3 aylık engelli maaşım dışında bir gelirim yok. Şimdi yine tarlalara giderim yeter ki vatan selamette olsun. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; evladımı feda ettiğim Afrin'i temizleyin. Asla geri adım atmayın. Ne olur 2 evladım ve beni de askere alın.Aziz yarim vatandır, bayraktır. Gözüm gibi büyüttüğüm evlatlarım onlara feda olsun. Allah devletimize ve devlet başkanımız Erdoğan'a sağlık ve güç versin. O başımızda olduğu sürece bize yenilgi yok. Cumhurbaşkanı babamızdır bizim, devlet babasız olmaz. Ben yasta değilim, vatanımı kaybedersem yas olur işte.