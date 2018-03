Önce el koyup sonra dizayn ettiler

BUGÜN NELER OLDU

İstanbulSilivri'deki Cumhuriyet gazetesi davasında savcı mütalaasını açıkladı, 13 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis istendi.Mütalaada, halen kaçak olan Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile ABD muhabiri İlhan Tanır'ın dosyalarının ayrılması istendi.Mütalaada, Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu başkan vekili ve icra kurulu başkanı Akın Atalay ve yönetim kurulu üyeleri ile Can Dündar'dan sonraki genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, yazar Aydın Engin, yazar ve yayın danışmanı Ahmet Kadri Gürsel ve muhabir Ahmet Şık'ın "hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte terör örgütlerine bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.Mütalaada, Cumhuriyet Vakfı'nın 18 Şubat 2014'te yönetim kurulu seçimlerinde usulsüzlük yapılarak Alev Coşkun ekibinin tasfiye edildiği, seçilen Akın Atalay ekibinin gazeteyi ele geçirdiği ve yayın politikasını değiştirdiği ifade edildi.Vakfın 11 üyesi olmasına rağmen toplantıya 6 üye katılıp, 7 üye şartı gerçekleşmedi.Seçimde İnan Kıraç'ın oyu Akın Atalay'ın müdahalesiyle kabul edilmedi.FETÖ'nün, gazeteyi kullandığı vurgulandı.Akın Atalay ekibinin Can Dündar'ı yayın yönetmenliğine getirdiği, bu ekibin terör örgütlerini masum göstermeye çalıştıkları, FETÖ elebaşısı Gülen'in açıklamalarına manşette yer vererek, Gülen'in mağdur gibi göstermeye çalıştıkları aktarıldı. FETÖ'ye ait Zaman, Taraf gibi gazetelerin kamuoyundaki itibarı kaybolduğu için örgütün Cumhuriyet'i bir araç olarak kullanmaya başladığı kaydedildi.