Son Dakika Haberi: FETÖ'nün "mahrem imamları"na operasyon

Aksaray merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, askeri okul öğrencilerine "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Aksaray, Mersin, Bayburt, Giresun, Gaziantep, Şanlıurfa, Sakarya, Ankara, Zonguldak ve Niğde'de askeri okul öğrencilerine "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.