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Senatörlerden Trump'a mektup

Dışişleri Bakanlığı'na hitaben bir grup senatörün yayınladığı mektupta Rusya'nın bazı ülkelere S-400 füze savunma sistemi satışıyla ilgili bilgi talep edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 13:24
Senatörlerden Trump'a mektup

Senatörler, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan ve Katar ülkelerine satışıyla ilgili Trump yönetiminden ayrıntılı bilgi talep etti.

SATIŞLARIN SONLANDIRILMASI HAKKINDA BİLGİ İSTENİLDİ

ABD'li senatörlerin imzasını taşıyan mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığından Rusya'nın Çin, Türkiye, Hindistan, Suudi Arabistan ve Katar'a S-400 füze savunma sistemlerinin satışının sonlandırılması ve engel olmak için gösterilen diplomatik çabalarla ilgili geniş kapsamlı bilgi istendiği belirtildi.

Senatörlerin S-400 füze sistemlerinin yabancı ülkelere satışının yasaklanması için siyasi baskının artırılması yönünde talepte bulundukları vurgulandı.

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Senatörlerden Trump'a mektup
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