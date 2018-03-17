TSK birlikleri Afrin'in kuzeyinde buluştu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.



Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 3569 terörist etkisiz hale getirildi.

Mabatlı beldesi tamamen kuşatıldı.



TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Mabatlı beldesine bağlı Mirkan, Sino güneyindeki Cinderes beldesine bağlı Tatara, kuzeybatısındaki Çatalkapı ve Şeyh Obası köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Böylece gün içinde teröristlerden temizlenen köy sayısı 12'ye yükselirken teröristlerin elinde bulunan Afrin'in kuzeybatısındaki son belde merkezi Mabatlı da tümüyle kuşatılmış oldu.

Ayrıca ÖSO birliklerinin yol kenarlarına teröristler tarafından döşenen mayınları arama ve imha faaliyetleri de AA tarafından görüntülendi.

AFRİN İLÇE MERKEZİ ÜÇ TARAFTAN KUŞATMA ALTINDA



Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerinin Afrin'in kuzeyinde buluşması ile Afrin ilçe merkezi üç taraftan kuşatma altına alındı.

Afrin ilçe merkezini üç taraftan kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 229'u köy ve 44'ü kritik nokta olmak üzere 273'e ulaştı.

Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer Çil'i alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına ulaşmıştı.

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.



TSK BİRLİKLERİ AFRİN'İN KUZEYİNDE BULUŞTU



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birliklerin Afrin'in kuzeyinde buluştukları belirtildi.