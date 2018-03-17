TSK havadan 2 dilde bildiri attı

BUGÜN NELER OLDU

TSK dün Afrin'de havadan Arapça ve Kürtçe bildiri attı. "Afrinli Kardeşlerimiz" diye başlayan bildiride, şöyle denildi: "PKK/ PYD/YPG/DEAŞ terör örgütleri sizleri evinizden, yurdunuzdan, sevdiklerinizden mahrum etti. Teröristlere 'dur' demenin zamanı geldi. Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklarından uzak durun. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Afrin'den ayrılmak isteyenler, TSK'nın garantisi altında olacaklardır. Teröristler tarafından zorla silah altına alınanlar, en kısa zamanda silahlarınızı bırakın, evinize dönün. TRT Radyosu'nu dinleyin." TSK'nin, Afrin'deki teröristlere "teslim olun" çağrısında bulunduğu diğer bildiride ise özetle "Seni asılsız ve boş vaatlerle kandıranların oyununa gelme. Seni öne sürenler Afrin'den kaçıyor, en güvenli, en iyi şartlarda yaşamaya devam ediyor. Seni kullanan eli kanlı terör örgütünden uzak dur. Sana uzattığımız ele güven. Gel teslim ol. Türk adaletine güven. Afrin'de huzur ve barış dolu bir gelecek seni bekliyor" denildi.