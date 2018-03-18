Afrin'de kontrol sağlandı! Afrin ilçe merkezine girildi

Afrin 18 Mart'ta kontrol altına alındı! Tam 58 gün önce PKK/PYD terör örgütüne yönelik başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında ÖSO ile birlikte harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri; Afrin ilçe merkezine girdi. Suriye sınırındaki camilerde aslan Mehmetçik için Fetih Suresi okundu! İşte Afrin konusundaki son dakika gelişmeleri...

AFRİN KONTROL ALTINA ALINDI!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bugün sabah saatlerinde kuşatılan Afrin kent merkezine giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, kontrolü sağladı. ÖSO güçleri, bazı noktalarda çatışmalar yaşanırken, çok fazla direnişle karşılaşmadı. Kontolün sağlanmasını kent meydanında havaya ateş açarak kutlayan ÖSO güçleri, burada bulunan Kawa heykelini önce silahla ateş açarak tahrip etti, ardından da iş makinesiyle yıktı. ÖSO güçlerinin kentin mahallerinde kontrolleri sürüyor.

Afrinli kadınlar, ÖSO'yu zılgıtlarla karşıladı

AFRİN'e giren Özgür Surye Ordusu (ÖSO) güçleri, bir dükkana saklanan kadınlar tarafından zılgıtlarla karşılandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde Afrin kent merkezine ilerleyişini sürdüren ÖSO güçleri, şehir merkezindeki bir dükkana girip çocuklarıyla birlikte teröristlerden saklanan bir grup kadın tarafından zılgıtlarla karşılandı. ÖSO mensuplarını karşılarında görüp kepengini açtıkları dükkandan çıkan kadınlar, zılgıtlarla sevinç gösterisinde bulundu. Bu arada Afrin kent merkezinde sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor.

Suriye sınırındaki camilerde Mehmetçik için Fetih Suresi

Suriye sınırındaki camilerde Sabah Namazı öncesi sala verilirken Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik ve ÖSO unsurları için Fetih Suresi okundu.

Sabah Namazı öncesi sala verilen camilere gelenler, birlikte namaz kılıp Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla tamamlanması için Fetih Suresi okudu. Namaz sonrası cemaat hep birlikte Zeytin Dalı Harekatında görevli Mehmetçik ve ÖSO güçleri için dua etti.