Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > "Eşimin intikamını çok şükür almışlar, o da orada rahat uyuyacak"

"Eşimin intikamını çok şükür almışlar, o da orada rahat uyuyacak"

Afrin'deki Mehmetçik'in kent merkezini ele geçirmesinin ardından gönderdikleri mesajı izleyen şehit Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca duygulu anlar yaşadı.

Giriş Tarihi: 18.3.2018 17:42 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 18:07
Eşimin intikamını çok şükür almışlar, o da orada rahat uyuyacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart'ta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit düşen 43 yaşındaki Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Tunca, Afrin'deki Mehmetçik'ten gelen mesajla duygulandı.

Afrin'deki askerlerin, kent merkezini ele geçirmesinin ardından gönderdiği video mesajı izleyen şehit Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca, "Eşimin intikamını çok şükür almışlar. O da orada rahat uyuyacak. Bizim de içimiz soğuyacak. Sağ olsunlar." diye konuştu. Suriye'nin Afrin bölgesini teröristlerden arındırmaya yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehir merkezinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol altına alınmasının ardından Mehmetçik kent meydanında bir araya gelerek hilal oluşturmuştu.

Afrin'de Mehmetçik'ten komando andı

Burada Mehmetçik tarafından çekilen görüntülerde harekatta görev alan komutan, Mehmetçik'e seslendiği konuşmasında, "Bu zafer öncelikli olarak Çanakkale şehitleri, ardından bu harekatta şehit olmuş 46 personelimize ve ÖSO'dan şehit olmuş personelimize, özelinde Şükrü Ünlü uzman çavuşumuza, Mithat Dunca binbaşıya armağan olsun. Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Hanım, kardeşleri Mustafa ve Metin, Mithat'ın intikamı yerde kalmadı, intikamını aldık. Lütfiye hanım sen rahat et, burada 200 kardeşin var, saygılar." ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
"Eşimin intikamını çok şükür almışlar, o da orada rahat uyuyacak"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN