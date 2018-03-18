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İstanbul'da terör operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'da  terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 09:21
İstanbul'da terör operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadrosuna katılım yapıp kırsal alanda eğitim alarak ilimize dönüş yaptığı değerlendirilen ve PKK/KCK terör örgütü mensuplarına milis/işbirlikçi faaliyeti yürüten şahısların yakalanmasına yönelik 18.03.2018 günü ilimiz 7 ilçesi 13 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonda 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir"

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İstanbul'da terör operasyonu: 7 gözaltı
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