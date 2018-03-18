Kıbrıs gazileri sınır bölgesinde

ZEYTİN Dalı Harekatı'na destek amacıyla Ankara'da toplanan Kıbrıs gazileri, araçlarla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Afrin sınırına geldi. Burada Bayraklı Tepe olarak bilinen bölgeye çıkan gaziler, taştan yapılan dev bayrak önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından üzerinde "Kıbrıs gazileri göreve hazır" yazılı pankartı açan gaziler, "Biz de göreve hazırız" sloganı attı. Kore'de Savaşanlar Kıbrıs ve Güneydoğu Kahramanları Derneği Başkanı Ertuğrul Erdoğan, "Hepimiz gönüllü olarak harekata katılmak istiyoruz" dedi.

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