Koca Seyit’e ziyaretçi akını

BUGÜN NELER OLDU

Görev yaptığı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda 276 kilogramlık top mermisini kaldırıp namluya sürerek, savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı'nın (Seyit Çabuk) Balıkesir'in Havran ilçesindeki anıtı ve kabri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılında, ziyaretçi akınına uğruyor. Kocaseyit Mahallesi kırsalındaki anıtın ve mezarın bekçiliğini, Çanakkale Deniz Savaşları kahramanının torununun çocuğu Muhammet Yıkar yapıyor. Yıkar, "Yıl içinde binlerce ziyaretçiyi ağırlıyoruz. İstanbul, Ankara başta birçok ilden gelen oluyor" dedi.