Saygı ve minnetle

BUGÜN NELER OLDU

Genelkurmay Başkanlığı karargahında şehit yakınları ve askerlerle bir araya gelen ünlüler, duygularını dile getirdi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda önceki gün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, sanatçılar ve şehit ailelerinin de katıldığı bir etkinlik düzenlendi. Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen törende Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Elif Buse Doğan, Cengiz Kurtoğlu, Deniz Oral, Alişan, Polat Yağcı, İpek Açar, İntizar, Zara şehit aileleri ile bir araya geldi. Polat Yağcı'nın organizasyonuyla etkinliğe katılan sanatçılar, "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Sarı Gelin" ve "Eledim Eledim" türkülerini seslendirdi. Etkinlik sonrası ayrı ayrı şehit aileleri ile birlikte oturup askerlerle birlikte karavanadan yemek yedi. Etkinliğe kuvvet komutanlarının dışında Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekâtı, Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı ve bölücü terör örgütüyle mücadelede hayatını kaybeden 42 şehidin 113 yakını katıldı.Sanatçılar, anlamlı günde şunları söyledi:Birliğimize ve ordumuza sıkı sıkı bağlanmalı, kenetlenmeliyiz. Cesur yiğitlerimizin ailelerinin karşısında konuşurken ne ellerimin titremesini ne de sesimdeki heyecanı bastırabildim.Dünyanın hiçbir milletinde "Vatan sağ olsun" diye bir cümle yoktur. Sadece bu millete ait bu duyguyu o kadar yoğun bir şekilde yaşadık ki.Hasretleri mahşere kadar sürecek şehit ailelerinin ufacık tebessümlerinin sebebi, geriye bıraktıkları büyük gurur.Mehmetçiğe borcumuzu ödeyemeyiz. Biz yaşayalım diye onlar kendi canını feda ediyor. Şehit aileleri bizlerin başının tacı ve bizlere emanetler.Başta Gazi Mustafa Kemal ve tüm silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim.Hayatımda, derinden etkinlendiğim nadir anlardan biriydi. Mekanları cennet olsun tüm şehitlerimizin.Askerlerimiz için ne yapsak azdır. Onlar bu ülke ve topraklar için canlarını verdiler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak her türlü göreve hazırız. Genelkurmay Başkanı'nın konuşması beni çok etkiledi. "Bir günlük de olsa acılarına ortak olduk. Bizler sıcacık evlerimize gideceğiz ama şehit aileleri oğulsuz, babasız, eşsiz evlerine geri dönecekler" lafı beni derinden etkiledi.Çok anlamlı bir günde şehit aileleri ve askerlerimizle bir araya geldik. Nasıl bir acı... Allah kimseye yaşatmasın böyle bir acı./ MAGAZİN SERVİSİ