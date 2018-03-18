Şehitlikte anma töreni yapılacak

BUGÜN NELER OLDU

Çanakkale Zaferi bugün coşkuyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek anma törenleri, sabah saatlerinde stadyumda düzenlenecek programla başlayacak. Halk oyunları, marşlar ve konuşmaların yapılacağı programın ardından Çanakkale Şehitliği'nde anma töreni yapılacak. TSK Mehteran Birliği'nin konseri, şehitler anısına geçit töreni düzenlenecek. Liseliler ve vatandaşlar Çanakkale askerlerini temsilen kıyafetlerle töreni izlemeye gelecek. 18 Mart anısına Türk Yıldızları Çanakkale Boğazı semalarında gösteri yapacak. Daha sonra şehitlik defteri imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale anıtında yapılacak törenin ardından Kilitbahir Kalesi'nde yapılacak törenlere katılacak. Kalenin açılışını yaparak kaleyi gezecek. Öte yandan Erdoğan yapımı devam 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün kazık çakma törenini de gerçekleştirecek.