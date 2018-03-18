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Şırnak'ta PKK'nın sözde sorumluları etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonlarında Şırnak'ta öldürülen kadın teröristlerden ikisinin, bölücü terör örgütünün sözde "sorumluları" oldukları belirlendi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 20:25 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 20:26
Şırnak'ta PKK'nın sözde sorumluları etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen 3 kadın teröristten ikisi, bölücü terör örgütünün sözde "sorumlusu" çıktı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'taki iç güvenlik operasyonlarında öldürülen bölücü terör örgütü mensubu 3 kadın teröristten birisinin sözde "YJA star sorumlusu", diğerinin de sözde "Gabar cephe sorumlu yardımcısı" olduğu bildirildi.

Operasyonlar kapsamında, Bingöl'de ve Diyarbakır'da da toplam 6 terörist öldürüldü, silah ve mühimmatlarına el koyuldu.

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Şırnak'ta PKK'nın sözde sorumluları etkisiz hale getirildi
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