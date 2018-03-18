Üç büyük kurumdan 18 Mart seferberliği

Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümünde 3 büyük kurum anlamlı bir iş birliği yaptı. Atatürk'ün emriyle 1926 yılında kurulan Türk Şehitlikleri İmar Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ortak bir enstitü kurmak için protokol imzaladı. ÇOMÜ Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Ö. Özyiğit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AÇASAM Müdürü Doç. Dr. Özkan Keskin, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Murat Karataş ve Öğr. Üyesi Barış Borlat, Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Ortak girişim ile kurulacak enstitü ile Çanakkale Savaşları daha detaylı araştırılacak, akademik araştırmalar yapılacak ve şehitlikler imar edilecek.

GÖREVLER PAYLAŞILDI

?Protokol kapsamında Türk Şehitlikleri İmar Vakfı, şehitliklerin imarına devam edecek. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı ise ÇOMÜ ile olan bağını daha da kuvvetlendirerek, tarihî alan içinde yapılacak yeni projelerde sağlam bir paydaşlık vazifesini üstlendi. ÇOMÜ ise, protokol kapsamında akademik araştırma ve bilimsel çalışmalar ile Çanakkale Savaşları hakkında daha fazla bilgi sahibi olunması yönünde çalışmalar yapacak.