Afrin’de gurur günü

BUGÜN NELER OLDU

Zeytin Dalı Harekâtı'nda müjdeli haber, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümünde geldi. 20 Ocak'ta başlayan operasyonların 58'inci gününde Afrin şehir merkezi teröristlerden arındırıldı, TSK ve ÖSO kent merkezine girdi. Bölge halkı, Mehmetçik'i sevinçle karşılarken, sözde Afrin kanton yönetimi binasında ay yıldızlı bayrak göndere çekildi.Şehir merkezine yönelik dün gece operasyon başlatıldı. Özel Kuvvetler'in öncü olarak gece girdiği Afrin merkezinde teröristlere ağır kayıplar verdirildi. Jetler ve topçu birlikleri de gece boyu belirlenen hedefleri bombaladı. Şafak sökmeden karadan ÖSO unsurları ile şehre giren Mehmetçik, ilçe merkezinin kontrolünü dün sabah saat 08.30 itibariyle sağladı.Şehirde kontrolün sağlanmasının ardından ÖSO telsizlerinden, "Afrin dosttur" anonsu yapıldı. Şehir merkezinden kutlamalar yapan ÖSO'cular havaya ateş etti ve şükür secdesine durdu.Harekâtla Genelkurmay Başkanlığı ilk olarak şu duyuruyu yaptı: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun."Afrin'in ele geçirilmesinin ardından kent meydanındaki Demirci Kawa heykeli indirildi. Afrin merkezinde bulunan terör örgütünün sözde kanton yönetim binası ile kentin her yerinden görülen hâkim noktaya Mehmetçik tarafından Türk bayrağı asıldı. Mehmetçik, öperek göndere çektiği bayrağa karşı selam durdu. Bir Türk askeri, binanın balkonuna elinde bayrakla çıkarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Türk milletine ve yüce şehitlerimize armağanıdır" dedikten sonra Mehmetçik ve ÖSO unsurları, havaya ateş açarak kutlama yaptı.TSK'dan gelen bir diğer açıklamada da harekâtta bugüne kadar 46 askerin şehit olduğu, 225 askerin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Sivil/masum kişilerin hayatı, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar TSK için dokunulmazdır" denildi.Afrin'e giren kahraman Mehmetçikler, SABAH'a şunları anlattı: "Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü. 57 gün süren şanlı yürüyüşümüzü Çanakkale'de tüm personeli şehit olan 57'nci Alay'a armağan ediyoruz. 18 Mart 2018 yeni bir Çanakkale Zaferi'dir."Siviller de birlikleri ellerinde beyaz bayraklar ve zılgıtlarla karşıladı. Türk askerlerine ve ÖSO üyelerine koşan sivillerden Cemal Hemo, "6 yıldır neredeydiniz. Bizi neden yalnız bıraktınız. Bugünümüze şükür kurtulduk" diyerek sevincini dile getirdi.Harekâtta etkisiz hale getirilen terörist sayısı dün 3 bin 603'e yükseldi. 29 köyün daha ele geçirilmesiyle birlikte Afrin ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgeleri tamamen temizlendi.Bu arada Gaziantep'te yapılan Afrin Kurtuluş Kongresi'nde de Afrin'i yönetecek 30 kişilik Kent Yerel Meclisi oluşturuldu.Mehmetçik Afrin'e girdiği sırada Suriye sınırındaki camilerde de sabah namazı öncesi sala verildi ve Fetih Suresi okundu. Kilis'te ise belediye hoparlöründen kahramanlık türküleri çalındı. İstanbul Bahçelievler'deki Siyavuşpaşa İlkokulu öğrencileri de kendi el yazıları ile yazdıkları mektupları Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na gönderdi.Komandolar Afrin'de komando andı okuyup hilal oluşturdu. O anlar SİHA'lar tarafından da böyle görüntülendi.