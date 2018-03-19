Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu. Yıldırım, Afrin Harekatı'yla ilgili olarak, "Afrin'de bundan böyle hem güvenlik hem de huzur ortamının tesisi için gerekli adımları hızlı bir şekilde atıyoruz. Bunu bilen bölge halkı kahraman Mehmetçiğimizi ve ÖSO mensuplarını Afrin'de bağrına basmıştır" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları:

Mehmetçiğimiz dün sabah Afrin şehir merkezinin kontrolünü ele almıştır. İlk günden beri Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu ifade ettik. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığını söyledik. Terör örgütlerini bertaraf etmek aynı zamanda bölgede yaşayan, masum, mazlum kardeşlerimize karşı da bir borcumuzdur.

Son dakika: Başbakan Yıldırım'dan flaş Afrin açıklaması!

TEHDİT KALKANA KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Ülke sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için yapılan bir faaliyettir. Bu harekat süresince kahraman Mehmetçiklerimiz, ÖSO mensupları sivillerin zarar görmemesi için azami derecede dikkat göstermiştir. İnsani yardım faaliyetlerinin en etkin yürütülmesi için yoğun çaba gösteriyoruz.

Afrin'de bundan böyle hem güvenlik hem de huzur ortamının tesisi için gerekli adımları hızlı bir şekilde atıyoruz. Bunu bilen bölge halkı kahraman Mehmetçiğimizi ve ÖSO mensuplarını Afrin'de bağrına basmıştır. Türkiye'yi suçlamanın akılla izanla izahı yok. Bu örgütleri cesaretlendirenlerin bu konuda Türkiye'ye söz söyleme hakkı da yok. Kahraman Mehmetçik ve ÖSO, Afrin'i ve çevresini tüm terör unsurlarından temizlemiştir. Terör tehdidi tamamen ortadan kalkıncaya kadar bu bölgedeki mücadelemiz devam edecek.