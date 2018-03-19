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FETÖ sanıklarına hapis cezası

Gaziantep'te "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 12 eski öğretmen ile eski polise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 15:46 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 15:46
FETÖ sanıklarına hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 13 sanık 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuklu yargılanan eski öğretmenler Recep Toprak, Hatice Polat, Salih Akburç, Rahime Aydın, Mehmet Percin, Rahime Aydın, Ümit Tayar, Songül Arslan, Elif Sargın, Arzu Güney, Esengün Alçin, Fatma Kanarya ve eski polis Ercan Yıldırım ile avukatları katıldı.

Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir silahlı terör örgütüne üye olmadıklarını savundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdiği sanıkları, tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliye etti.

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FETÖ sanıklarına hapis cezası
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