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Kopenhag Büyükelçiliğine saldırı

Saldırganlar, büyükelçilik binasına 4 molotofkokteyli attı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 09:14 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 09:42
Kopenhag Büyükelçiliğine saldırı

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

Kopenhag Emniyetinden Torben Madsen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede devriye gezen polislerin olayı saat 02.55'te fark ettiğini belirtti.

Bölgeye çok sayıda polis ekibinin gönderildiğini söyleyen Madsen, olayı fark eden polis ekibinin kaçan kişileri yakalamak yerine binada çıkan yangını söndürmeye odaklandığını kaydetti.

Madsen, büyükelçilik binasına 4 saldırgan tarafından 4 molotofkokteyli atıldığını düşündüklerini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Madsen, saldırganların kim olabileceği hakkında bilgi paylaşmadı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı ancak büyükelçilik binasında hasar meydana geldi.

Büyükelçilikten henüz bir açıklama yapılmazken bina önünde polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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Kopenhag Büyükelçiliğine saldırı
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