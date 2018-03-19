Mehmetçiği selamlıyorum

Başbakan Binali Yıldırım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümü törenindeki konuşmasında, 1915'te "Çanakkale geçilmez" ifadesini tüm dünyaya gösteren şehitleri rahmetle andığını söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatana hizmet edenlere şükranlarını sunduğunu belirten ve "TSK Afrin'de, Özgür Suriye Ordusu mensuplarıyla başarılı bir harekat yürütüyor" diyen Yıldırım şöyle konuştu:

HER NOKTASI BİR DESTAN

"Bugün Afrin'de vatan mücadelesi, müdafaası yapan, teröre karşı göğsünü siper eden Mehmetçiğimizi Çanakkale şehitlerinin huzurunda sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği Çanakkale Savaşları, hem Türk hem de dünya tarihi bakımından büyük bir öneme sahiptir. Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Arıburnu'nda, Seddülbahir'de Çanakkale cephesinin her noktasında eşsiz bir destan yazılmıştır. Bu destanı Anadolu'dan, Rumeli'den, Bağdat'tan, Şam'dan, Halep'ten, Bosna'dan, Hicaz'dan Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından kalkıp gelen yiğitler yapmıştır. Çanakkale'de sömürgeci, işgalci güçlere karşı verilen mücadele dünya tarihinde birçok devletin istiklal mücadelesine de örnek olmuştur."