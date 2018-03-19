Son dakika: Diyarbakır ve Bitlis'ten acı haber

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker ile 1 sivil şehit oldu.



Topçular Karakolu'na giden sivil araca PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Saldırıda araçta bulunan bir uzman çavuş ile bir sivil şehit oldu.

Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

PKK'LI

Bitlis'te terör örgütü PKK'nın odun toplayan vatandaşlara yönelik saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında saat 13:45 sıralarında odun toplamak amacıyla bölgede bulunan 5 kişiye henüz tespit edilemeyen bir bölgeden PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saldırı neticesinde, Nurullah Kılıçarslan isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan 4 vatandaşımız ise Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."