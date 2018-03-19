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Son dakika: Diyarbakır ve Bitlis'ten acı haber

Son dakika haberine göre; Diyarbakır'ın Hani ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda biri asker olmak üzere 2 kişi şehit oldu. Öte yandan Bitlis’te teröristler tarafından odun toplayan köylülere yönelik düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 17:11 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 17:32

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker ile 1 sivil şehit oldu.

Topçular Karakolu'na giden sivil araca PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Saldırıda araçta bulunan bir uzman çavuş ile bir sivil şehit oldu.

Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

PKK'LI TERÖRİSTLER ODUN TOPLAYAN VATANDAŞLARA SALDIRDI

Bitlis'te terör örgütü PKK'nın odun toplayan vatandaşlara yönelik saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında saat 13:45 sıralarında odun toplamak amacıyla bölgede bulunan 5 kişiye henüz tespit edilemeyen bir bölgeden PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saldırı neticesinde, Nurullah Kılıçarslan isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan 4 vatandaşımız ise Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

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Son dakika: Diyarbakır ve Bitlis'ten acı haber
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