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Terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 15:04 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 15:05
Terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edilen Ö.B, V.Y., H.D., i.Y. ve H.H., isimli şahısların kaldıkları Besni, Gerger ve Adıyaman merkezdeki evlerine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda Ö.B, V.Y., H.D., i.Y. ve H.H.,isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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