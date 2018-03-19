Terörden temizlenen Afrin'in Kavkabah köyüne insani yardım
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afrin ilçe merkezinin güneyinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK terör örgütünden kurtarılan Kavkabah köyünde yaşayan ailelere insani yardımda bulundu.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afrin ilçe merkezinin güneyinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK terör örgütünden kurtarılan Kavkabah köyünde yaşayan ailelere gıda kolisi, çocuk paketi, ekmek ve hijyen kiti ulaştırıldı.