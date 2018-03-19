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Terörden temizlenen Afrin'in Kavkabah köyüne insani yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afrin ilçe merkezinin güneyinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK terör örgütünden kurtarılan Kavkabah köyünde yaşayan ailelere insani yardımda bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 09:50
Terörden temizlenen Afrin'in Kavkabah köyüne insani yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afrin ilçe merkezinin güneyinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK terör örgütünden kurtarılan Kavkabah köyünde yaşayan ailelere gıda kolisi, çocuk paketi, ekmek ve hijyen kiti ulaştırıldı.

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Terörden temizlenen Afrin'in Kavkabah köyüne insani yardım
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