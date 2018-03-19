Haberler Gündem Haberleri Teröristler silahlarını alıp kaçmış

Teröristler silahlarını alıp kaçmış Afrinli siviller, ilçeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin TSK'ya karşı direnemeyeceğini anlayınca silahlarını araçlara yükleyerek birkaç gün önce ilçeden kaçtığını anlattı. Esnaf Zeynel Abidin Kazan: "Teröristlerin bazı silahları araçlara yüklediğini gördük, üzerlerini kapattılar. Münbiç tarafına ya da Cezire'ye gittiklerini düşünüyoruz. Son günlerde zaten sayıları azalmıştı. Türkiye'ye çok şey borçluyuz, teşekkürler" Fırıncı Ali İmceddemi: "Allah Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Teröristler bize çok zulüm yaptı, insanların şehrin dışına çıkmasına izin vermediler. İnşallah ilçemiz en kısa sürede eski günlerine döner, başka bölgelerde olan komşularımız da bir an önce geri gelmeli" dedi.

AA Gündem Haberleri Giriş Tarihi: 18.3.2018 16:47 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 01:57