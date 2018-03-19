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Van’da uyuşturucu tacirlerine narkotik köpeği Efes’ten darbe!

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda Efes isimli narkotik köpeği, durdurulan araç bagajında 59 kilo 470 gram eroin buldu. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 08:50 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 08:54
Van’da uyuşturucu tacirlerine narkotik köpeği Efes’ten darbe!

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

113 PAKET EROİN

Operasyonda Van il merkezi Kurubaş mevkiinde iki araç durduruldu. Araçlarda Efes isimli dedektör köpekle arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada artçı olan 65 plakalı aracın bagajında kömür çuvalları içine gizlenmiş 113 paket halinde 59 kilo 470 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Van’da uyuşturucu tacirlerine narkotik köpeği Efes’ten darbe!
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