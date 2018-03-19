Yedi düvele karşı mücadele veriyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin tıpkı Fırat Kalkanı bölgesinde olduğu gibi Afrin'de de Türkiye'ye göç etmek zorunda bırakılan bölge halkının yeniden oraya yerleşmesi için huzur ve güven ortamını sağlayacağını duyurdu. İstanbul'da AK Parti'nin Çekmeköy ve Sancaktepe ilçe kongrelerine katılan Berat Albayrak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümünü nedeniyle konuşmasında "Dönemin en büyük ordularının, güçlerinin birleştiği Çanakkale'de bu millet tek vücut olarak düşmanları yendi" dedi. Bugün de Çanakkale Zaferi'nden 103 yıl sonra Afrin'de sadece bir avuç çapulcu terör örgütü PKK ve PYD/YPG ile mücadele etmediklerini dile getiren Albayrak, onların arkasında olan yedi düvelle mücadele ettiklerini kaydetti. Türk milletinin bugüne kadar gittiği her yere kardeşlik, barış, huzur ve refah götürdüğünü belirten Albayrak, "Afrin'de de Türkiye'ye göç etmek zorunda bırakılan bölge halkını tekrardan oraya yerleştirerek huzuru ve güvenliği tesis etmeyi başaracağız" diye konuştu.

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