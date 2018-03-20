“Afrin’de ABD’nin silahlarını topluyoruz”

BUGÜN NELER OLDU

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "ABD'nin terör örgütüne verdiği silahların önemli bir kısmı Afrin'de ele geçirildi" dedi. Bozdağ, özetle şu mesajları verdi:Afrin'de şu anda kontrol sağlandı ama Afrin'de Türkiye'nin işi bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Terör örgütlerinin bölgede yakıp yıktıkları yerlerin, alt yapı ve üst yapısıyla imarı gerekecektir.Terör örgütü orayı Türkiye'ye bırakmış değil. Bir defa kendileri çekilmediler, korktular, kaçtılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Mehmetçik'in karşısında artık daha fazla direnemeyeceklerini anladılar ve silahlarını bırakıp kaçmak zorunda kaldılar.Biz ABD'ye, 'PYD, YPG terör örgütüne verdiğiniz silahları toplayın' diye defalarca ricada, çağrıda bulunduk ama maalesef toplamadılar. Tabii silahları toplamak yine Türk askerine kaldı.