Darbe girişiminde Çekmeköy Kışlası'ndaki eylemlere ilişkin dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Çekmeköy Kışlasındaki eylemlere ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de bulunduğu belirtilen tutuksuz sanık Ali Çobanoğlu'nun duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de görevde bulunduğu belirtilen tutuksuz sanık Ali Çobanoğlu'nun duruşmalardan vareste tutulmasına hükmetti. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar meslekten ihraç edilen piyade teğmenler Haşmet Tavşanoğlu ve Muhammed Yalçın Güzeltaş katıldı.

SANIK ALİ ÇOBANOĞLU DURUŞMAYA KATILMADI

Başbakanlık adına avukat Ahmet Furkan Kayan ile sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya tutuksuz sanık Ali Çobanoğlu katılmadı.

Tutuksuz sanık Ali Çobanoğlu'nun avukatı Sabahat Salman, müvekkilinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de olduğunu belirterek, bu nedenle hazır bulunmayan sanık Çobanoğlu'nun duruşmalardan vareste tutulmasını istedi.

TUTUKLU SANIKLARIN HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Söz alan diğer sanıklarla avukatları da tahliyelerini talep etti. Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, görevi gereği Afrin'de bulunduğu belirtilen tutuksuz sanık Ali Çobanoğlu'nun duruşmalardan vareste tutulmasına hükmetti. Tutuklu sanıklar Haşmet Tavşanoğlu ve Muhammed Yalçın Güzeltaş'ın bu hallerinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.