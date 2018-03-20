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Erdoğan’dan 100. yıl talimatı

HASAN AY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018
Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 yılında düzenlenecek 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek.
Eğitim, kültürel, spor ve sosyal alanlardaki birçok projeyi himayesine alarak destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü etkinliklerinin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılması kararını aldı. Şu anda Başbakan Yardımcılığı uhdesinde yürütülen hazırlık çalışmalarının 2019'dan sonra hız kazanacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yılki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yılını ortaya koydukları hedeflere uygun olarak kutlamayı planladıklarını belirtmiş, bunun için hazırlıklara şimdiden başladıklarını açıklamıştı. Erdoğan, etkinliklerle ilgili bir plan oluşturulacağını belirterek, "100'üncü yıl kutlamalarımız aşama aşama 2023'e kadar sürecektir" diye konuşmuştu.
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Erdoğan’dan 100. yıl talimatı
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