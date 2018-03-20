Eski eş kaymakamlıkta dehşet saçtı

Öğle saatlerinde Karaosman Mahallesi Eksi Hendek Caddesi'nde bulunan Adapazarı Kaymakamlığı binasında meydana gelen olayda Bekir Aksin eşiyle birlikte kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı birimine bir işlem için geldi. Bu sırada kaymakamlık binasına giren Eyüp Şener, içeride boşandığı eşinin kocası Bekir Aksin'e saldırdı. Üzerindeki bıçağı çıkaran Eyüp Şener, Bekir Aksin'i sol bacağından bıçakladı. Bekir Aksin yere yığılırken, ilk müdahaleyi kaymakamlıkta bulunan vatandaşlar yaptı.



Eşini kanlar içerisinde gören kadın sinir krizleri geçirerek, boşandığı eşine hakaretler savurdu. Bir vatandaş üzerindeki kemeri çıkarıp, kan kaybını durdurmak için yaralının bacağına sardı. Kaymakamlığa gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Bekir Aksin'i Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bekir Aksin tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaymakamlık binasında polise teslim olan Eyüp Şener, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.