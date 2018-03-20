Eşlerimiz şehit olursa cepheye biz gideriz

BUGÜN NELER OLDU

Afrin'deMehmetçik'le birlikte destan yazan Özel Harekâtçı polislerin eşleri geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Külliye'de buluştu. Berrin Kaya, Döndü Türker ve Dilek Durmuş, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un eşi Gülhan Altınok'un desteğiyle SABAH için bir araya geldi. İşte polis eşlerinin duyguları:: Eşim 23 yıldır vatanın dört yanında haine 'dur' dedi. Afrin'de de mazluma ülkemizin şefkatini taşıyor. Her sabah mesajlaşıyoruz. Cevap geldiyse sağ demek. Gelmediyse telefon elimde TV başına oturuyorum. 15 Temmuz gecesi de hainlerle çatıştı. Arkadaşları gözü önünde şehit edildi ve Afrin'e oradan aldığı güç ve inançla gitti. O ihanet gözümüzü açtı, kahramanlar şimdi Afrin'de oyunu bozuyorlar. Cepheye ilk koşan Nene Hatun'ların torunlarıyız. Eşlerimiz şehit olursa cepheye biz gideceğiz.23 yıllık polis eşim hep ateşin ortasında oldu. Sanki göğsümde onlarca madalya taşıyorum o kadar gururluyum ki eşim orada olduğu için. Ben de hazırım. Evlatlarımla "git" desinler yola çıkayım. "Biz helalleştik, ya şehit olsun ya da gazi. Eşim 'Gelemezsem çocuklarıma iyi bak' dedi. Söz verdi, Afrin'deki mazlumların gözünün yaşını dindirmeden dönmeyecek. İki evladım da Afrin'e gitmek istiyor. Vatandan aziz bir sevda yok."Onlarla konuştuk. Kandil'i yıkmadan gelmeyecekler. Kalbimiz rahat, yeter ki vatan selamette olsun.