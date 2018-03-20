Hani’de hain saldırı: 2 şehit

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır Hani'de TopçularKarakolu'na gidensivil araca PKK'lı teröristlerceateş açıldı.Saldırıda JandarmaUzman Çavuş SergenÇakmak ile gönüllügüvenlik korucusuYaseeddin Opçinşehit oldu. Çakmak'ınşehadet haberi üzerine İzmir'in Bayraklıilçesindeki ailesi göz yaşına boğuldu.Bitlis'te ise merkeze bağlı Kayalıbağköyünde teröristler odun toplayan köylüleresaldırdı. Saldırıda NurullahKılıçarslan yaşamını yitirirken, 4 vatandaşda yaralandı.Şırnak merkezde 3 PKK'lı teröristetkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı dageçen hafta 21 teröristin etkisiz hale getirildiğiniduyurdu. Silopi'de ise, bölücüörgütün K. Irak'taki kamplarından kaçan4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'yayönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltınaalınırken, çok sayıda örgütsel dokümanele geçirildi.