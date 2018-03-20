Hani’de hain saldırı: 2 şehit

Diyarbakır Hani'de Topçular
Karakolu'na giden
sivil araca PKK'lı teröristlerce
ateş açıldı.
Saldırıda Jandarma
Uzman Çavuş Sergen
Çakmak ile gönüllü
güvenlik korucusu
Yaseeddin Opçin
şehit oldu. Çakmak'ın
şehadet haberi üzerine İzmir'in Bayraklı
ilçesindeki ailesi göz yaşına boğuldu.
Bitlis'te ise merkeze bağlı Kayalıbağ
köyünde teröristler odun toplayan köylülere
saldırdı. Saldırıda Nurullah
Kılıçarslan yaşamını yitirirken, 4 vatandaş
da yaralandı.
Şırnak merkezde 3 PKK'lı terörist
etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı da
geçen hafta 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini
duyurdu. Silopi'de ise, bölücü
örgütün K. Irak'taki kamplarından kaçan
4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya
yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına
alınırken, çok sayıda örgütsel doküman
ele geçirildi.