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Hani’de hain saldırı: 2 şehit

AHMET KAVAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018
Hani’de hain saldırı: 2 şehit
Diyarbakır Hani'de Topçular Karakolu'na giden sivil araca PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ile gönüllü güvenlik korucusu Yaseeddin Opçin şehit oldu. Çakmak'ın şehadet haberi üzerine İzmir'in Bayraklı ilçesindeki ailesi göz yaşına boğuldu.
Bitlis'te ise merkeze bağlı Kayalıbağ köyünde teröristler odun toplayan köylülere saldırdı. Saldırıda Nurullah Kılıçarslan yaşamını yitirirken, 4 vatandaş da yaralandı.
Şırnak merkezde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı da geçen hafta 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Silopi'de ise, bölücü örgütün K. Irak'taki kamplarından kaçan 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
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Hani’de hain saldırı: 2 şehit
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