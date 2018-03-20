Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Japonya'da nüfusun yüzde 14'ü 75 yaş ve üstünde

Japonya'da nüfusun yüzde 14'ü 75 yaş ve üstünde

Japonya'da nüfusun yüzde 14'ünün 75 yaş ve üstünde olduğu bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 11:52
Japonya'da nüfusun yüzde 14'ü 75 yaş ve üstünde

Kyodo ajansının İçişleri Bakanlığı ön demografik veri tahminlerine dayandırdığı haberde, 1 Mart itibarıyla, ülkedeki 75 ve üzeri yaştaki nüfusun, 17,64 milyon olan 65-74 yaş grubunu geride bırakarak 17,70 milyona ulaştığının öngörüldüğü belirtildi.

Veriler, ülkedeki yaşlıların yarısından fazlasını temsil eden 75 ve üzeri yaştakilerin, ülkenin 126,52 milyon olan toplam nüfusun yüzde 14'ünü oluşturduğunu ortaya koydu.

Ülkedeki 75 ve üzeri yaştaki nüfusun, 6,93 milyonunun erkeklerden, 10,77 milyonunun kadınlardan oluştuğu kaydedildi.

Rakamlar, ülkede 85 ve üzeri yaşta 5,59 milyon kişi yaşadığını gösterdi.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Japonya'da nüfusun yüzde 14'ü 75 yaş ve üstünde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN