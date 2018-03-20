Kocaeli’de terör operasyonu: 9 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK bağlantılı kişileri ortaya çıkarmak adına soruşturma başlattı. Bu kapsamda örgüte eleman temin ettiği belirlenen 4 kişi ile sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Kararın ardından Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün sabah saatlerin Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyon sonucu G.C., Y.M., C.A.K., F.A., Ş.D., K.O., Ş.Y., Ö.K. ve F.B. isimli toplam 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 4 av tüfeği ve tüfeklere ait fişekler, 4 adet 9 mm çaplı fişek, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın amaç ve faaliyetleri doğrultusunda yazılmış kitap, dergi ile dijital materyaller, sarı, kırmızı, yeşil renkte örgüsel bez ve puşiler ele geçirildi.Öte yandan, firari olan 5 kişinin yakalama çalışmalarının devam ettiği belirlendi.