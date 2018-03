BUGÜN NELER OLDU

Çanakkale'de destan yazan 57. Alay'ın devamı olan 57. Komando Tugayı, Zeytin Dalı Harekatı'nın 57'nci gününde Afrin'de ataları gibi destan yazdı. Parslar olarak adlandırılan, Sarıkamış'ta konuşlu komando taburunun kahraman askerleri Afrin zaferini SABAH'a anlattı:Sicil numaram 57. 57. Komando Taburu olarak Afrin'deyiz. Hak olan bu davada zafer muhakkaktı. Bayrağımızı Afrin'de göndere çektik. Bu görevi Allah bana nasip etti. Bu bayrak için can veren, kan döken yiğit şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Bu süreçte bizi bir an olsun yalnız bırakmayan yüce Türk milletine armağanımız olsun. Böyle özel bir günde böyle bir görevi yerine getireceğim için tabii ki çok heyecanlandım ve gururlandım. Önceden ne söyleyeceğime karar vermiştim. Bayrağı göndere çekerken de 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 18 Mart Şehitler Günü'ne, yüce Türk milletine ve şehitlere armağanıdır' dedim. Bayrağı üç kere öpüp göndere çektim.Afrin'e girme emri bir gece önce verildi. Şehri 3 cepheden kuşatmıştık. Teröristler avucumuzun içindeydi. Son ana kadar vurmaya devam ettik. 'Sefer bizim, zafer Allah'ındır' diyerek harekatın 57'nci gününde konuşlandığımız tepeden Afrin merkeze doğru ilerlemeye başladık. Sabahın ilk ışıklarıyla ciddi direniş görmeden şehre girdik. 8 buçukta tüm şehri kontrol altına aldık. Bizi bir gün olsun yalnız bırakmayan, mektuplar yazan ilkokul öğrencilerine, kazaklar örüp patikler gönderen annelerimize, dualarıyla yalnız bırakmayan şanlı Türk milletine sonsuz teşekkürler. Herkes şerefli Türk ordusunun gücünü gördü. Bu topraklara huzur getireceğiz. Afrinli kardeşlerimizin yaralarını saracağız, huzurla yaşamalarını sağlayacağız. Başkomutanımız Tayyip Erdoğan'a selam gönderiyoruz. Menbiç'te de Kandil'de de her zaman göreve hazırız.Afrin'de kontrolün sağlanmasının ardından, teröristlerin farklı noktalara yerleştirdiği el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmek için faaliyetler sürdürülüyor. TSK ve ÖSO uzmanları mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) etkisiz hale getiriyor. Teröristlerin kaçarken tuzakladığı 43 mayın ve EYP kontrollü şekilde imha edildi. Uzun süredir güvenlik ve huzur özlemi çeken Afrin halkı da TSK'nın yürüttüğü çalışmalara destek veriyor. Afrinliler dün yakaladıkları 3 teröristi Mehmetçiğe teslim etti. Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından şehirden ayrılan siviller de evlerine dönmeye başladı. Ailesiyle birlikte evine dönen Mehmed Şıh, "Operasyon başladığında buradan çıktık. 30 gündür dağlarda, tarlalarda uyuyoruz. Bizi terör belasından kurtaran Türk milletine ve Türk ordusuna teşekkürler" dedi.Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3622 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.YPG/PKK'dantemizlenen Afrin ilçe merkezindeki 4 katlı binada teröristlerce tuzaklanan bombanın patlaması sonucu 7 sivil ile 4 ÖSO üyesi öldü. Patlamanın meydana geldiği yerde 4 metre çukur oluştu. Patlamada iki yeğenini kaybeden Nasır Fuad, gözyaşına boğuldu ve terör örgütüne Kürtçe lanet etti. Fuad "İnsanların evine bomba döşemişler. Giderken bile rahat bırakmadılar" dedi. Bu arada Suriye'nin Resulayn ilçesinden Ceylanpınar sınırındaki askeri noktaya roketli saldırı düzenleyen 17 terörist, topçu ateşi ile etkisiz hale getirildi.