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Son dakika: Bozdağ'dan flaş Afrin açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ABD'nin Afrin harekatıyla ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bozdağ, "Son açıklamaları göstermektedir ki ABD Zeytin Dalı Harekatı’nın mahiyetini hala ya anlamamış ya da anlamak istememektedir" dedi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 07:57 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 08:55
Son dakika: Bozdağ'dan flaş Afrin açıklaması

Bozdağ, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili ABD'li yetkililerin açıklamalarına sosyal medyadan cevap verdi.

İşte Bozdağ'ın açıklamaları

Son açıklamaları da göstermektedir ki ABD; Zeytin Dalı Harekatı'nın nedenlerini,hedeflerini ve mahiyetini hala ya anlamamış ya da anlamak istememektedir. Bilinmelidir ki; Zeytin Dalı Harekatı,masum sivillere veya Kürtlere karşı bir harekat değildir;terör örgütlerine karşı bir harekattır;bölgeyi terörden arındırmayı,halkı terörün baskı ve zulmünden kurtarmayı,bölgeye huzur,barış,güven/istikrar getirmeyi hedefleyen bir harekattır. Zeytin Dalı Harekatı'nın DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığı iddiası,temelsizdir;yalandır. DEAŞ terör örgütünün en çok eylem yaptığı ülkelerden biri Türkiye'dir; DEAŞ'a karşı en etkili,en samimi ve en kararlı mücadele eden ve DEAŞ'a en büyük darbe vuran ülke de Türkiye'dir.

Terörle mücadeleyi zayıflatan ve terörle mücadeleye zarar veren asıl yanlış;DEAŞ terör örgütüyle mücadele kılıfı altında,bölgede PYD/YPG terör örgütlerinin SDG kılıfıyla desteklenmesidir; DEAŞ'ı bahane ederek PYD/YPG'nin silahlandırılmasıdır,eğitilmesidir. Asıl yanlış olan,bölgede bir terör koridoru/terör devleti kurulmasına destek olacak adımlar atmaktır;Türkiye'nin kaygılarını ve uyarılarını dikkate almamaktır;Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içine girmektir. Zeytin Dalı Harekatında,sivillere zarar verilmemiştir;sivillerin su,gıda,ilaç ve benzeri insani ihtiyaçlara erişimine hiç bir zaman engel olunmamıştır;şu anda da bölgedeki sivil halkın bu anlamda bir sorunu yoktur;sorun oluşmaması için de her tür tedbir alınmıştır.

Türkiye,sivillere zarar vermeden,yerleşim yerlerini yakıp yıkmadan ve bölgede tahribata yol açmadan bir askeri harekatı başarıyla yürütmüştür. Bundan dolayı Türkiye'yi takdir etmesi gerekenlerin;hala yalan ve yanlış bilgilerle algı oluşturmaya çalışmaları,Türkiye düşmanlığıdır ürkiye,kınayıcının kınamasına bakmadan, kimseden de takdir beklemeden doğru olanı yapmaya ve bildiği doğru yolda ilerlemeye devam edecektir.

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Son dakika: Bozdağ'dan flaş Afrin açıklaması
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