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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tillerson ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Ajansların son dakika haberi olarak duyurduğu görüşmede ana gündem maddesi Afrin operasyonuydu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 19:55 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 20:46
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tillerson ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevine son verilen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta, Twitter hesabından, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu, Pompeo'nun yerine ise Gina Cheri Haspel'i atadığını açıklamıştı.

Trump, Tillerson'ı Dışişleri Bakanlığı görevinden alma kararını kendisinin verdiğini belirterek, İran ile yapılan nükleer anlaşma konusunda kendisiyle farklı düşündüklerini vurgulamıştı. Tillerson, 31 Mart gecesine kadar görevine devam edecek fakat günlük programda yer alan sorumluluklarını Bakan Yardımcısı John Sullivan'a devretti.

Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesinde ana gündem TSK'nın Afrin zaferiydi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin çıkarlarını korumadaki kararlılığını bir kez daha vurguladı.

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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tillerson ile telefonda görüştü
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