Son dakika: Konya'da terör operasyonu! 8 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlediği 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda terör örgütü ile bağlantısı olduğu öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Hastaneye getirilen şüphelilerden Aziz B, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Vatanımı çok seviyorum. En büyük ülke Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir ülkedir. En büyük komutan Recep Tayyip Erdoğan'dır, bunu herkes bilsin." dedi.