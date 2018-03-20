Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Konya'da terör operasyonu! 8 şüpheli yakalandı

Son dakika: Konya'da terör operasyonu! 8 şüpheli yakalandı

Konya'da, terör örgütü PKK'ya yönelik nevruz öncesi gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 09:10 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 09:10
Son dakika: Konya'da terör operasyonu! 8 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlediği 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda terör örgütü ile bağlantısı olduğu öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Hastaneye getirilen şüphelilerden Aziz B, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Vatanımı çok seviyorum. En büyük ülke Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir ülkedir. En büyük komutan Recep Tayyip Erdoğan'dır, bunu herkes bilsin." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Konya'da terör operasyonu! 8 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN