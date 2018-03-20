Şırnak'ın Uludere ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı ve Jandarma'nın birlikte düzenlediği operasyonda, teröristlerin hazırladığı el yapımı patlayıcı ele geçirilerek ihma edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Şırnak MİT Bölge Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucunda Uludere ilçesi Yemişli köyü Yekmal mezrası ile Habur II bölgesi arasında PKK/KCK terör örgütü tarafından güvenlik güçlerine karşı saldırılarda kullanılmak üzere gizlenmiş vaziyette, 2,5 kg plastik patlayıcı madde, 8 adet elektrikli fünye, 2 adet el yapımı patlayıcı alıcı ateşleme anahtarı, 200 metre iletken kablo, 1 adet 6 voltluk akü, 4 adet büyük pil, 8 adet parça tesiri için mermer parçası, 3 adet kalem pil, 2 adet elektrikçi bandı ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen el yapımı patlayıcının daha sonra imha edildiği öğrenildi.

Son dakika: MİT ve Jandarmanın ortak operasyonunda PKK'ya ait patlayıcı ele geçirildi!