Son dakika... PKK'lılar hastaneyi bile bomba ile tuzaklamışlar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı ile bozguna uğrayan PKK'lıların kaçarken hastaneyi bile mayın ve patlayıcı ile tuzakladıkları ortaya çıktı. Patlama esnasında Özgür Suriye Ordusu'ndan 2 asker yaralanırken, çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü. Teröristlerin cesetleri hastane bahçesinden dışarı çıkarılmadı.

PKK-PYD'nin Zeytin Dalı Harekatı sürerken bombalandığı iddiasıyla algı operasyonu yaptığı hastanenin görüntüsü insansız hava araçları tarafından görüntülenip bu oyun bozulmuştu.

PKK/YPG ÜS OLARAK KULLANDIĞI YERLER TESPİT EDİLDİ

Afrin Hastanesi'nin (Meşve Afrin) PKK'nın üs olarak kullandığı noktalardan birisi daha olduğu ortaya çıktı. Teröristlerin kaçarken hastane binasını da tuzakladıkları patlama sonucu 2 Özgür Suriye askerinin yaralandığı, bu bölgede nöbet tutan 2 PKK'lının ise çatışma sonrası öldürüldüğü ortaya çıktı.

Binanın eski binasının duvarları kısmen hasar görürken, 2 PKK'lının cenazesi ise henüz alınmayarak bahçede bulunan bir konteynerde bekletiliyor.

Öte yandan, PKK'lı teröristlerin binada tuttuğu PKK flamaları, bayrakları ve Öcalan posterleri de ÖSO askerleri tarafından indirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ise bölgede mayın ve patlayıcı arama çalışmalarını sürdürüyor.